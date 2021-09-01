Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске ищут пропавшую 50-летнюю Елену Ретровскую. Женщина живет в Володарском районе. С 4 августа родные не знают, где она находится.

Пропавшая нуждается в медицинской поомщи, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы Елены Николаевны: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, черные короткие волосы, голубые глаза. Среди особых примет - парик каштанового цвета, стрижка каре. Женщина была одета в красную рубашку в синюю крупную клетку, синие джинсы, обута - в белые кроссовки.

Если вы видели Елену Ретровскую или знаете, где она находится, сообщите добровольцам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.