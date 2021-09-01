Брянцев предупредили о новом виде мошенничества с выплатами родителям школьников

Жителей Брянской области предупредили в новом виде мошенничества, связанного с единовременными выплатами по 10 тысяч рублей родителям школьников. Некоторые банки предоставляют бонусы, одну-две тысячи рублей, при условии, что деньги поступают на карту их финансовой организации. Этим пользуются злоумышленники, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Преступники создают фишинговые сайты. Они отличаются от настоящих одной или двумя буквами в адресной строке. Получатель пособий вводит данные банковской карты, а потом сообщает смс-код с подтверждением перевода. Таким образом мошенники списывают деньги.

- Прежде чем вводить реквизиты банковской карты на странице оплаты, удостоверьтесь, что сайт действительно принадлежит банку и использует защищенное соединение, - советуют в брянской полиции. - Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Если вы получили предложение по почте или через соцсети – лучше самостоятельно зайти на официальный сайт банка и перепроверить информацию.