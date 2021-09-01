В Клинцовском районе в ДТП с иномаркой пострадал 17-летний парень

61-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал со стороны села Лопатни в направлении Клинцов. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
В Клинцовском районе водитель иномарки угодил в кювет при попытке обгона. ДТП произошло 31 августа около 15.10 на 9 километре автодороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
61-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал со стороны села Лопатни в направлении Клинцов. Мужчина не убедился в безопасности маневра и при обгоне врезался в «Рено Логан». Им управлял 59-лентий автомобилист. Он в этот момент поворачивал налево.
«Хендай» откинуло в кювет по правую сторону дороги.
- В ДТП пострадал 17-летний пассажир «Хендай Солярис», - говорят в Госавтоинспекции. – Подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы. Его госпитализировали.
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