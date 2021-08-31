В Брянске в объектив камеры попал вор детского велосипеда

Кража велосипеда произошла утром на улице Июля. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".

В Брянске в объектив камеры видеонаблюдения попала кража детского велосипеда. Об этом сообщили пользователи одной из групп в соцсети 31 августа. Там же опубликовали и само видео.

Кража велосипеда произошла утром на 3 Июля. Вор хорошо засветился в кадре.

- Если вы узнали в нем своего ребенка есть возможность спасти от уголовной ответственности, -пишет автор поста.

Хотя другие пользователи соцсети требуют наказать вора.

- Пусть отвечает по полной программе, - пишут в комментариях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».