В Брянском районе при столкновении двух легковушек пострадали два водителя

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадали два водителя. ДТП случилось около половины двенадцатого в пятницу, 27 августа, на 13-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летняя женщина на "Киа Спектра" двигалась со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Рено Меган", за рулем которого был 24-летний водитель.

У автомобилистки диагностировали переломы ребер, позвоночника, ушиб легкого. Пострадавшую госпитализировали. Водитель "Рено" получил ушибы голеностопов и коленей. Его отпустили домой, назначив лечение.

- С целью установления состояния опьянения у женщины-водителя произведен забор крови, - говорят в Госавтоинспекции.