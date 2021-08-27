Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 13:27

В Брянской области с 1 по 7 сентября изменят расписание поездов в сторону Унечи

Железнодорожники проведут выправку пути на перегоне Туросна – Манюки
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С изменениями расписаний в движении пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах

С изменениями расписаний в движении пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области в начале сентября изменят расписание поездов в Унечском направлении. Железнодорожники с 1 по 7 сентября проведут ремонтные работы на перегоне Туросна – Манюки, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД в Брянском регионе.

В эти дни пригородные поезда №6906 Новозыбков – Унеча (отправлением в 14:27) и №6907 Унеча – Новозыбков (отправлением в 16:15) курсировать не будут.

С изменениями расписаний в движении пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на вокзалах, остановочных пунктах. А также – на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».