В Брянске наградили главную медсестру городской детской больницы № 1

Татьяна Николаевна в отрасли медицины трудится 38 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске главной медсестре городской детской больницы № 1 Татьяне Сидоровой присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Женщину удостоили его за многолетнюю добросовестную работу, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Награду и цветы Татьяне Николаевне вручили замгубернатора Андрей Бардуков и директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов. Женщина в отрасли медицины трудится 38 лет. Свой профессиональный путь начинала с должности медицинской сестры в Трубчевской районной больнице. После работала в дошкольном отделении детской поликлиники. Раньше ее труд отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и почетной грамотой профильного министерства.

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