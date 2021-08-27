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Общество27 августа 2021 12:14

В Брянске наградили главную медсестру городской детской больницы № 1

Татьяне Сидоровой присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Татьяна Николаевна в отрасли медицины трудится 38 лет.

Татьяна Николаевна в отрасли медицины трудится 38 лет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске главной медсестре городской детской больницы № 1 Татьяне Сидоровой присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Женщину удостоили его за многолетнюю добросовестную работу, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Награду и цветы Татьяне Николаевне вручили замгубернатора Андрей Бардуков и директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов. Женщина в отрасли медицины трудится 38 лет. Свой профессиональный путь начинала с должности медицинской сестры в Трубчевской районной больнице. После работала в дошкольном отделении детской поликлиники. Раньше ее труд отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и почетной грамотой профильного министерства.

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