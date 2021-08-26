В Брянской области 30 и 31 августа ограничат движение на трех железнодорожных переездах

В Брянской области 30 и 31 августа ограничат движение на трех переездах - на станциях Белые Берега, Кокоревка и перегоне Свень – Палужье. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД по Брянскому региону.

На станции Белые Берега в понедельник, 30 августа, с 8.00 до 17.00 движение автотранспорта через переезд 114-й километр будет осуществляться по одной полосе.

Также, 30 августа на время порведения ремонта с 9.00 до 16.00 ограничат движение автомобилей через переезд 18 километр на перегоне Свень – Палужье.

На станции Кокоревка ремонт пути пройдет 30 и 31 августа с 10.00 до 14.00. На это время переезд 455 километр будет закрыт для движения автотранспорта. Объезд возможен через переезд 444 километр на станции Алтухово.

Водителей просят планировать поездку заранее.

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