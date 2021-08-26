В Брянской области задержали троих торговцев поддельной обувью и одеждой

В Брянской области полицейские задержали троих человек за продажу поддельных одежды, обуви и аксессуары с марками известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Предварительно установили, что 28-летняя жительница Брянска с двумя знакомыми без заключения соответствующих договоров продавала в Брянске и Кирове одежду, обувь и аксессуары под марками известных зарубежных производителей.

Продукцию покупали на крупных оптовых рынках Москвы. Как склады и места продажи злоумышленники арендовали и использовали нежилые помещения. Заказы принимали через социальные сети. Затем товары доставляли по адресу заказчиков или в магазины.

Во время обысков в складских помещениях и торговых объектах, а также по местам проживания фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, автотранспортные средства, бухгалтерскую документацию и книги учета.

Изъяли и саму контрафактную продукцию: очки, часы, ремни, сумки, бижутерию, обувь и одежду. Правообладателям причинили ущерб около 5 миллионов рублей.

- Сейчас злоумышленникам предъявили обвинение по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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