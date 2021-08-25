В Брянске на улице Советской установили трех огромных улиток

Трех улиток установили в среду, 25 августа. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на новом участке улицы Советской на территории старого аэропорта установили трех улиток. Фигуры появились в среду, 25 августа, у строящегося жилищного комплекса. Для этого на стройплощадку приехал автокран.

Подобные арт-объекты не первый раз появляются в городе. И вызывают неоднозначную реакцию горожан. Чего стоят памятник строителю в одном из закрытых жилищных комплексов или огромный мурал на стене дома неподалеку.

На картинках, обещанных застройщиками, красок гораздо меньше. Зато - много зелени: деревьев, кустарников и клумб. Вряд ли кто-то был бы против такого украшения. Но и забот растения требуют больше, чем непонятные фигуры.