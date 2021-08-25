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Происшествия25 августа 2021 12:02

В Дятьковском районе автомобилистка на ВАЗе сбила лошадь

Женщина получила раны рук
Марина АНТОНОВА
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В Дятьковском районе 29-летняя автомобилистка на ВАЗ-21120 сбила лошадь. ДТП случилось около половины двенадцатого вечера во вторник, 24 августа, на улице Карла Маркса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

У женщины диагностировали раны обеих кистей рук. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

- При проверке автомобилистки с использованием с системы "Паутина", оказалось, что она семь раз ехали с непристегнутым ремнем безопасности и 14 раз - на машине, не прошедшей техосмотр, - говорят в Госавтоинспекции. - За эти нарушение на водителя составили административные протоколы.