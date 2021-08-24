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Общество24 августа 2021 16:17

В брянском поселке Локоть построят парковку для автомобилей

Объект появится возле больницы
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: vk.com, "Локоть-инфо".

Фото: vk.com, "Локоть-инфо".

В брянском поселке Локоть построят парковку для автомобилей. Она появится у Брасовской ЦРБ по улице Липовая, сообщают в соцсети ВКонтакте в одном из сообществ.

Очевидцы опубликовали фотографии. Судя по ним, работа идет быстро. На объекте задействовали строителей и спецтехнику. А в поликлинику на данный момент можно пройти через ворота. Об этом предупреждает табличка на преграждающей проход ленте.

Судя по комментариям, местные жители позитивно оценивают строительство парковки. Люди давно ждали ее появления у больницы.

- Да неужели, наконец-то! – пишет одна из участниц сообщества.

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