Из Брянска открыли продажу билетов на зимний сезон в Сочи, Краснодар, Волгоград и Минводы

Из Брянска авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на зимний сезон в Сочи, Краснодар, Волгоград и Минводы. Об этом в понедельник, 23 августа, в соцсети в сообществе Международного аэропорта «Брянск».

Билеты в Сочи продаются на даты до 24 марта включительно. Их стоимость от 1380 рублей. Перелеты будут осуществлять по четвергам и воскресеньям.

Уже можно купить билеты в Краснодар и Минеральные Воды. Стоят они от 1080 и 1780 соответственно.

По средам и воскресеньям до 23 марта желающие могут улететь в Краснодар. А до 24 марта в Минеральные воды – до 24 марта включительно по четвергам и воскресеньям.

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