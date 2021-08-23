В Брянском районе на дорогах потребовали установить знаки и освещение. Прокуратура провела проверку. Установили, что на дорогах Урицкий – Козелкино и Брянск – Смоленск» - Новоселки – Демьяничи на асфальте имеются просадки и выбоины. Также не везде установлены дорожные знаки. А перед поселком Козленкино нет электрического освещения, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

- Завели административные дела на ответственных лиц, - говорят в надзорном ведомстве. – Также внесли представление начальнику управления автомобильных дорог Брянской области с требованием устранить нарушения. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».