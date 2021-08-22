В брянских Клинцах машина сбила на «зебре» 10-летнюю девочку. ДТП произошло в субботу, 21 августа, около пяти часов вечера на улице Октябрьской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

44-летний водитель на автомобили «Митсубиси» ехал со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Дзержинского. Мужчина сбил 10-летнюю девочку, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Школьница получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины на лице, -говорят в Госавтоинспекции. - Ее госпитализировали. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

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