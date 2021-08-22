В Брянске обновляют стелу на кольце у железнодорожного вокзала

Первый общегородской субботник прошел 21 августа. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске коммунальщики в рамках месячника по благоустройству обновляют стелу на кольце у железнодорожного вокзала «Брянск – Орловский» Володарского района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Первый общегородской субботник прошел 21 августа.

Во время субботника убрали мусор на пустыре по улице Белобережской, в зеленой зоне Больничного городка по проспекту Московскому, в прибрежной полосе реки Болвы по улице Бурова, в Пионерском парке Бежицкого района, на незастроенной территории за ДК имени Горького по улице Никитина, в Липовой аллее на улице Брянского Фронта, вдоль городских магистралей и в ряде других мест.

- Всего в общегородском субботнике на территории областного центра приняли участие больше 4,5 тысяч человек, -говорят в пресс-службе мэрии. - Задействовали 78 единиц техники. Всего вывезли 808 кубических метров отходов. Очередной субботник состоится 4 сентября.

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