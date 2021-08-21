В Брянской области обозначились кандидаты на должности председателей судов. Заявления претендентов рассмотрят на ближайшем заседании областной квалификационной коллегии судей, сообщают «Брянские новости».

Так, кресло руководителя Климовского районного суда планирует занять заместитель председателя Новозыбковского горсуда Татьяна Ермоленко.

Лидия Гуляева, которая трудится заместителем председателя Дятьковского горсуда, направила документы на пост председателя этого же суда.

Елена Сайфутдинова, работающая председателем Выгоничского районного суда с 2016 года, подала заявление о своем назначении на второй шестилетний срок.

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