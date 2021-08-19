На фасаде здания БГТУ отвалились буквы аббревиатуры

И фасад приведут в порядок. Фото: Владимир Иванов.

В редакцию «КП-Брянск» один из читателей прислал фотографию фасада здания Брянского государственный технического университета. На снимке видно, что половина букв из аббревиатуры «БГТУ» отвалились и видны не четко.

- Уже не за горами первое сентября, а «лицо» учебного учреждения не привели в порядок! - возмутился мужчина. – Неужели это не входит в план ремонта БГТУ по подготовке к новому учебному году?

С этим вопросом редакция «КП-Брянск» обратилась к руководству непосредственно самого БГТУ.

- Мы, как и все образовательные учреждения области, готовим наше здание к 1 сентября, - ответили в приемной ректора. – Просто сейчас есть более важные работы по благоустройству. Конечно же, и фасад приведем в порядок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».