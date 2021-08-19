Жителя брянского Стародуба за разбой в магазине отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 51-летний неоднократно ранее судимый мужчина 8 мая в одном из продуктовых магазинов украл бутылку пива. При этом он напал на продавца с ножом, угрожая «зарезать».

- Мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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