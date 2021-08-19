В здании ФОКа также оборудуют универсальный спортивный зал. Фото: РИА "Стрела", скриншот видео.

В Брянске в строящемся ФОКе «Локомотив» обустраивают бассейн. В здании также оборудуют универсальный спортивный зал, сообщает РИА «Стрела».

Строители ведут отделочные работы. В планах - благоустройство прилегающей территории.

ФОК «Локомотив» будет представлять собой современное двухэтажное здание площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Объект разгрузит имеющийся в распоряжении спортсменов ФОК на проспекте Московском. Там будут тренироваться взрослые спортсмены, а на улице Новозыбковской будут заниматься спортивной борьбой дети.

Напомним, в Брянской области в этом году сдадут 26 спортивных объектов. В том числе крупнейший в регионе Дворец единоборств.

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