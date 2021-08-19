В брянской Унече в ДТП пострадали двое подростков

В брянской Унече водитель легковушки не остановился по требованию автоинспекторов и врезался в дерево. ДТП произошло в среду, 18 августа, около трех часов ночи на улице Путейской, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

18-летний автомобилист не нажал на тормоза по требованию полицейских. Он во время преследования не справился с управлением, съехал с дороги в кювет справа и врезался в дерево.

Установили, что у автомобилиста не было водительских прав. Пройти медицинское освидетельствование парень отказался.

- В ДТП 15-летняя пассажирка ушибла грудную клетку, расшибла бровь и нос, - говорят в автоинспекции. – 14 летняя девушка сломала кисть левой руки и разбила лоб. Пострадавшим назначили лечение и отпустили домой. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности.

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