Брянцу суд ужесточил наказание за пьяное вождение

В Стародубском районе местному жителю за пьяное вождение условное наказание заменили реальным сроком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

53-летнего мужчину осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд первой инстанции приговорил его к семи месяцам лишения свободы условно и также лишил права управлять транспортом на 2 года и 8 месяцев.

Но прокуратура посчитала наказание слишком мягким, поскольку осужденный совершил преступление, будучи раньше привлеченным как к административной, так и к уголовной ответственности. В суд подали апелляцию с требованием ужесточить наказание.

- Суд апелляционное представление удовлетворил и изменил приговор, - говорят в надзорном ведомстве. – Мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев.

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