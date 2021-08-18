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Общество18 августа 2021 10:24

В Брянске маршрутки подключат к системе "Умный транспорт"

Движение машин можно будет отследить онлайн
Марина АНТОНОВА
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В Брянске маршрутные такси подключат к системе "Умный транспорт". Движение машин можно будет отследить онлайн. Это удобно как для пассажиров, так и для проверяющих, чтобы отследить, все ли рейсы выполняет частный перевозчик.

- У муниципалитета нет задачи полностью отказаться от сотрудничества с коммерческими перевозчиками, - сказал мэр города Александр Макаров на совещании по общественному транспорту. - Но при этом перевозчики должны пересмотреть отношение к своим обязательствам по транспортному обслуживанию.

Напомним, в городе с середины июля отменили пять маршрутных такси. Их заменили городскими автобусами. Но не всем горожанам перемены понравились.

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