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Общество17 августа 2021 18:13

На Брянщине за пять лет на модернизацию медицины направят больше 4 миллиардов рублей

В этом году в надлежащий вид приведут 65 объектов
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине в ближайшие пять лет на модернизацию регионального здравоохранения направят 4 миллиарда 698 миллионов рублей. Об этом на своей личной странице в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Александр Богомаз.

В этом году на реализацию программы запланировали 854,3 миллиона рублей средств федерального и областного бюджетов. За эти средства приведут в порядок 65 объектов. Уже разработали дорожные карты мероприятий по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом, оборудованием, проведению капитальных ремонтов учреждений здравоохранения.

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