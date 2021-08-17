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Общество17 августа 2021 15:12

В Брянске 21 августа проведут фестиваль циркового искусства

Зрители смогут поучаствовать в мастер-классах
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Брянский государственный цирк.

Фото: Брянский государственный цирк.

В Брянске 21 августа проведут фестиваль циркового искусства. Событие посвятили Дню рождения Российского государственного цирка. На празднике выступят артисты государственной цирковой компании, а также цирковые студии областного центра и региона. Об этом сообщили на сайте Брянского государственного цирка.

Фестиваль пройдет в виде открытой репетиции. Посетители смогут изнутри увидеть, как готовят номера. У также желающих будет возможность поучаствовать в цирковых мастер-классах.

Из-за коронавирусных ограничений побывать на фестивале смогут только 486 зрителей. Такое число билетов поступило в продажу.

Возрастные ограничения: 6+

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