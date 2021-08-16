В Брянске на ярмарках выходного дня продали 5 тонн картофеля и 3 тонны помидоров

В Брянске на ярмарках выходного дня продали пять тонн картофеля, больше трех тонн помидоров, 1,8 тонны огурцов, 400 килограммов кабачков, 350 килограммов меда. Дачники приобрели саженцы на 30 тысяч рублей.

Напомним, ярмарки открылись во всех районах города в субботу, 14 августа.

- Первые ярмарки выходного дня открылись красочно и звучно, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В районах покупателей и продавцов встречали коллективы Дворца культуры имени Дмитрия Медведева, ансамбль «Казачий хор» с караваем, творческие коллективы ГДК имени Кравцова.

Ярмарки протработают в городе до 31 октября. Они будут открыты каждую субботу с 8.00 до 15.00.