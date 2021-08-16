В ДТП в Навлинском районе пострадали двое детей

В ДТП в Навлинском районе пострадали 13-летний мальчик и 10-летняя девочка. Авария случилась около восьми часов вечера в воскресенье, 15 августа, на 377-м километре трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний водитель автомобиля "Киа Серато" двигался со стороны Севска в строну Брянска. Он обернулся, чтобы поговорить с ребенком на заднем сидении. В итоге отвлекся от управления. Машина съехала в кювет.

У мальчика диагностировали травму головы и сотрясение мозга. Такие же травмы и у девочки. Обоих пострадавших ребят госпитализировали. Школьница не была пристегнута ремнем в момент аварии.