В Брянске водитель иномарки врезался в дерево и сломал ребра. ДТП произошло в субботу, 14 августа, около трех часов ночи на улице Мира, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

41-летний мужчина на иномарке «Грейт Вол Ховер» ехал со стороны улицы Металлургов по проезду между домами в сторону улицы Мира. Он не справился с управлением и врезался в дерево, расположенное справа по ходу движения автомобиля.

- В ДТП автомобилист сломал ребра и повредил легкое, - говорят в областной Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали. Для установления состояния опьянения у пострадавшего взяли кровь на анализ.

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