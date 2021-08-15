В Гордеевском районе иномарка сбила школьника на велосипеде. ДТП произошло 14 августа около восьми утра на улице Ленина в поселке Мирный, сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Солярис»ехал со стороны улицы Класона в направлении улицы Парковой. Водитель сбил восьмилетнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

- В ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга, ушибы лица, - говорят в областной Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

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