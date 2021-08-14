В Брянске 14 августа открылись ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
В Брянске 14 августа в каждом районе города открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать каждую субботу до поздней осени. Купить овощи, ягоды, фрукты местных производителей можно с восьми часов утра до трех часов дня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Ярмарки проводят с соблюдением мер против коронавируса.
Адреса ярмарок в Брянске:
- Бежицкий район: улица Клинцовская, 60 у ДК им. Д.Н. Медведева,
- Володарский район: улица Пушкина, 67,у стадиона имени Брянских Партизан,
- Советский район: улица Брянского Фронта, 2, у гипермаркета «Линия–1»,
- Фокинский район: проспект Московский, 4, у гипермаркета «Линия–2».