В Брянске 14 августа открылись ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 14 августа в каждом районе города открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать каждую субботу до поздней осени. Купить овощи, ягоды, фрукты местных производителей можно с восьми часов утра до трех часов дня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ярмарки проводят с соблюдением мер против коронавируса.

Адреса ярмарок в Брянске:

- Бежицкий район: улица Клинцовская, 60 у ДК им. Д.Н. Медведева,

- Володарский район: улица Пушкина, 67,у стадиона имени Брянских Партизан,

- Советский район: улица Брянского Фронта, 2, у гипермаркета «Линия–1»,

- Фокинский район: проспект Московский, 4, у гипермаркета «Линия–2».