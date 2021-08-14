В Брянске двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку. ДТП случилось около четырех часов дня в пятницу, 13 августа, на улице Крылова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

14-летний школьник управлял мотоциклом. Его 16-летний товарищ ехал как пассажир. Ребята двигались со стороны проспекта Московского по улице Дзержинского в сторону улицы Крылова. При повороте налево юный водитель не справился с управлением и столкнулся с "Киа Рио". Машина ехала навстречу. За рулем иномарки была 33-летняя автомобилистка.

16-летний пассажир мотоцикла ушиб затылок. Медики отпустили георгиной домой с назначением лечения.

- Водитель и пассажир мотоцикла передвигались без шлемов и защитной экипировки, - говорят в Госавтоинспекции. - Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.