В Новзыбковском районе пьяного водителя лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Новозыбковском районе автоинспекторы ночью поймали пьяного водителя. Нарушителя остановили в пятницу, 13 августа, около 00.10 на улице Гагарина в селе Деменка. Он ехал на автомобиле ВАЗ-2106, сообщает в УГИБДД УЧВД России по Брянской области.

- 57-летнего мужчину отстранили от управлением машиной, говорят в областной Госавтоинспекции. – Он отказался пройти медицинское освидетельствование. На нарушителя составили протокол. Его лишили прав на срок от 1,5 года до 2-х лет и наложили штраф 30000 рублей. Решение примет суд.

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