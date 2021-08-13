В брянском селе Денисовка потребовали привести в порядок колодцы. Прокуратура провела проверку.

Установили, что в населенном пункте Суземского района колодцы не оборудовали, не почистили и не продезинфицировали. Кроме того, в них не исследовали качество воды.Объекты не поставили на учет как бесхозные.

- Прокуратура направила иск к районной администрации в суд с требованием устранить нарушения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Требования удовлетворили. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение.

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