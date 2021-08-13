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Общество13 августа 2021 15:28

За двое суток у брянцев изъяли 16 единиц огнестрельного оружия и 761 боеприпас

Полицейские подвели итоги операции "Арсенал"
Марина АНТОНОВА
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За двое суток брянские полицейские изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, 761 боеприпас и три части от оружия. Все это не состояло на учете. Правоохранители подвели итоги спецоперации "Арсенал", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Правоохранители выявили 45 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По семи из них завели уголовные дела. По 18 назначили исследования. После получения результатов примут процессуальные решения.

17 брянцев сдали оружие добровольно.

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