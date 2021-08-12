В Суражском районе осудят банду вымогателей. На трех местных жителей завели уголовное дело. Их обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с июля по ноябрь 2019 года подсудимые занимались мошенничеством и вымогательством на территории Суража и Суражского района. Им удалось обмануть троих граждан, а также и микрофинансовую компанию. Они причинили потерпевшим ущерб около 160 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновных к 10, 11 и 12 годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строго и особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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