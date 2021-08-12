В Брянске движение на части улицы Некрасова станет односторонним

В Советском районе Брянска по улице Некрасова, на участке от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой, движение транспорта станет односторонним. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На указанном дорожном отрезке теперь в приоритете будет движение только от улицы Дуки вниз в сторону рощи «Соловьи».

Изменения ввели по многочисленным обращениям местных жителей, а также на основании рекомендаций ГИБДД. Это обеспечит безопасность дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом новых изменений.

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