В Брасовском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка

Авария произошла в среду, 11 августа, около 22.05 на улице Советской. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брасовском районе легковушка врезалась в КАМАЗ. В ДТП погибла 19-летняя пассажирка и еще пострадали четыре человека. Авария произошла в среду, 11 августа, около 22.05 на улице Советской. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России и по Брянской области.

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на перекрестке улицы Первомайской и улицы Советской врезался в КАМАЗ. За рулем большегруза был 40-летний мужчина.

- В ДТП от полученных травм на месте скончалась 19-летняя пассажирка ВАЗ-2114, - говорят в областной Госавтоинспекции. –Также 18-летняя девушка получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану тазобедренного сустава. Ее госпитализировали. Еще одна 19-летняя пассажирка сломала левую руку. Пострадал и 21-летний пассажир. У него диагностировали спинномозговую грыжу, ссадины лба справа. Сам 18-летний водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому, травму грудной клетки. Их отпустили с назначением лечения

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