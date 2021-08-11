Особое внимание уделят приведению в порядок памятников, обелисков и мемориальных досок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске начался месячник по благоустройству экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.. Запланировали два субботника - 21 августа и 4 сентября. Они пройдут в соответствии с действующими санитарно-противоэпидемическими требованиями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделят приведению в порядок памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Именно сюда 17 сентября - в День освобождения города - многие жители понесут красные гвоздики. В порядок приведут и муниципальные кладбища.

Кроме того, уберут и ликвидируют несанкционированные свалки0. Коммунальщики приведут в порядок лесопарковые зоны, памятники природы. Районные отдела ЖКХ проинспектируют пустующие территории, проверят исправность их ограждения, отсутствие мусора. На конечных остановках маршрутов общественного транспорта проведут санитарную очистку.

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