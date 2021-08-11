В Брянске осудят организатора и участницу группы банковских аферистов

В Брянске передали в суд уголовные дела организатора и участницы организованной преступной группы за незаконную банковскую деятельность. Аферистам удалось вывести в нелегальный оборот больше 142 миллионов рублей наличных. Преступники заработали больше 27 миллионов рублей. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

С января 2015 по апрель 2019 года обвиняемые вместе с пятью остальными участниками организованной группы перечисляли деньги со счетов действующих юридических на счета подконтрольных преступной группе организаций. Они это делали под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. Затем деньги переводили на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы.

- В ходе следствия с обвиняемыми заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым они способствовали изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступной группы, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Уголовные дела направили в Бежицкий районный суд. Брянска. В отношении остальных участников преступной группы ведется следствие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».