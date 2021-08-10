В брянской Унече Наталье Голик присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Высокое звание Наталья Голик получила за за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Фото: Унечский краеведческий музе.

В брянской Унече директору местного краеведческого музея Наталье Голик присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ». Соответствующий указ №455 от 6 августа 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Высокое звание директору муниципального учреждения культуры «Унечский краеведческий музей» присвоили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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