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Общество10 августа 2021 15:42

В брянской Унече Наталье Голик присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Надежда ПЕТРУНИНА
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Высокое звание Наталья Голик получила за за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Фото: Унечский краеведческий музе.

Высокое звание Наталья Голик получила за за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Фото: Унечский краеведческий музе.

В брянской Унече директору местного краеведческого музея Наталье Голик присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ». Соответствующий указ №455 от 6 августа 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Высокое звание директору муниципального учреждения культуры «Унечский краеведческий музей» присвоили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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