В Брянске 10 августа перенесли авиарейсы в Казань и Анапу

В Брянске во вторник, 10 августа, перенесли авиарейсы в Казань и Анапу. Произошло это из-за сбоя сайта авиакомпании, на самолетах которой должны были лететь пассажиры, сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях.

Рейс Брянск-Казань перенесли на среду, 11 августа. Самолет Брянск-Анапа задержали до 16.45. Из Анапы пассажиры того же рейса смогут улететь только на следующий день - 11 августа.

Это уже не первые перенесенные рейсы. Несколько дней назад, 6 августа, перенесли рейсы на следующий день из Калининграда в Брянск и из Брянска в Геленджик.

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