В Брянске задержали сломавшего мужчину забор

В Брянске транспортная полиция задержала 31-летнего мужчину, который продырявил металлический забор на железнодорожной станции Орджоникидзеград. Так он пытался быстрее попасть домой, сообщает пресс-служба Брянского ЛО МВД на транспорте.

— В дежурную часть поступило сообщение о повреждении металлического забора, — говорят в полиции. — Сотрудники полиции поймали подозреваемого: им оказался 31-летний пьяный брянец, который решил проложить себе короткий путь домой через ограждение.

Нарушитель повредил забор вдоль железной дороги, чем нанес материальный ущерб станции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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