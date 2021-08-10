Проблемный промежуток в районе домов №36 и 37 подсыпали щебнем и асфальтной крошкой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске привели в порядок размытую дождями дорогу в переулке Карачижском. Об этом утром,10 августа, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Проблемный промежуток в районе домов №36 и 37 подсыпали щебнем и асфальтной крошкой. Данную дорогу контролирует Дорожное управление города Брянска. Подсыпку осуществляют регулярно. Однако ее все равно смывает дождями.

Дорогу сильно размыло дождем. Об этом раньше сообщали пользователи соцсетей. Они же публиковали фотографии.

Напомним, в понедельник, 9 августа, между домами №33 и №35 на улице Карачижской местная жительница сломала ногу. Это произошло на разрытой дороге после прокладки газопровода.

Горожане пишут письма в Брянскую городскую администрацию с просьбой отремонтировать дорогу. Но чиновники отвечают, что асфальта на этом участке никогда не было. И обещают регулярно подсыпать дорогу щебнем.

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