В Брянске сотрудника госучреждения осудят за взятки

По ходатайству следственного органа судом наложен арест на автомашину обвиняемого. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске передали в суд уголовное дело начальника отдела автоматизированных систем управления государственного учреждения в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следователи установили, что с июня 2017 по октябрь 2019 года обвиняемый получал от руководителя коммерческой организации в Брянске взятки. Общая сумма составила 29 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за способствование заключению государственным учреждением договоров на приобретение программного обеспечения.

Преступление выявили оперативные сотрудникиУЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Расследование завершили, - сообщают в правоохранительном ведомстве. - По ходатайству следственного органа судом наложен арест на автомашину обвиняемого. Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.

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