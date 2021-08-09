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Общество9 августа 2021 15:00

Жирятинскую школу обязали оборудовать замками безопасности окна

Прокуратура подала иск в суд
Ева ДОЛЬНИКОВА
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В жирятинской школе потребовали оборудовать замками безопасности окна. Нарушение выявили в МБОУ «Жирятинская СОШ им. А.Ф. Возликова». Выяснилось, что на окнах нет устройств, которые защищают детей от выпадения, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. — Директору школы внесли представление, — говорят в пресс-службе надзорного ведомства. — Однако по результатам его рассмотрения нарушения не устранили. Прокурор района направил иск об обязанности школы оборудовать окна средствами безопасности в суд.