Жирятинскую школу обязали оборудовать замками безопасности окна

В жирятинской школе потребовали оборудовать замками безопасности окна. Нарушение выявили в МБОУ «Жирятинская СОШ им. А.Ф. Возликова». Выяснилось, что на окнах нет устройств, которые защищают детей от выпадения, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. — Директору школы внесли представление, — говорят в пресс-службе надзорного ведомства. — Однако по результатам его рассмотрения нарушения не устранили. Прокурор района направил иск об обязанности школы оборудовать окна средствами безопасности в суд.