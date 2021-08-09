Фото: vc.com, "Типичный Брянск".

В Брянске на проспекте Ленина мужчине выстрелили из пистолета в висок. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 августа, на дамбе возле ЦУМа. Об этом пострадавший сообщил в сетевой группе ВКонтатке.

- Из проезжавшего мимо авто прозвучал хлопок, предположительно, выстрел из травматического пистолета, - пишет автор поста. - Я получил повреждение головы в области виска. Упал на землю и был дезориентирован.

Он ищет свидетелей происшествия.

- Информация о данном инциденте не поступала, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области «КП-Брянск». – Сам пострадавший также с заявлением не обращался.

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