В ДТП с КамАЗом и "Нивой" в Дубровском районе никто не пострадал

Фото: УГИБДД по Брянской области.

ДТП с КамАЗом и "Нивой" в Дубровском районе обошлось без пострадавших. Автоавария случилась около половины шестого вечера в воскресенье, 8 августа, на 222-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Снимки с места аварии опубликовали в соцсетях. Грузовик серьезно повредил легковушку. За рулем КамАЗа был 41-летний водитель, 61-летний автомобилист управлял ВАЗом.

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и вину водителей, - говорят в Госавтоинспекции.