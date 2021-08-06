В брянском Дятькове водитель иномарки на «зебре» сбил пешехода

В брянском Дятькове водитель иномарки на «зебре» сбил неизвестного пешехода. ДТП произошло в четверг, 5 августа, около 20.08 на улице Ленина. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

37-летний мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра» ехал со стороны проспекта Доброславина в сторону улицы Октябрьской. Он не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть по переходу, и сбил его.

- В ДТП пешеход получил травму груди, множественные переломы ребер, ушиб левого легкого, перелом правого плеча, правой голени со смещением, травматический шок, - сообщают в областной Госавтоинспекци. – Пострадавшего госпитализировали. Личность его не установлена.

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