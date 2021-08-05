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Происшествия5 августа 2021 13:33

В брянском Новозыбкове продавца швейных машин осудят за аферу на 7,8 млн рублей

Обвиняемому грозит до десяти лет колонии
Анна ЛЕВКИНА
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До десяти лет лишения свободы грозит жителю Брянской области, который провернул аферу со швейным оборудованием на 7,8 миллиона рублей. Дело передали для рассмотрения в Новозыбковский районный суд, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Брянцу инкриминируют особо крупное мошенничество.

По версии следствия, предпринимательская деятельность обвиняемого была связана с производством одежды. В 2019-м он заключил договор с одной из московских организаций по продаже принадлежащего ему швейного оборудования. Причем по существенно заниженной стоимости. В последующие месяцы покупатель перевел оговоренную сумму – 7,8 миллиона рублей. Однако бизнесмен технику так и не передал. Он же отказался вернуть клиенту деньги.

- В ходе расследования швейное оборудование общей стоимостью 15 миллионов рублей изъяли, на принадлежащие фигуранту уголовного дела два автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей наложили арест, - уточняют в УМВД.

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