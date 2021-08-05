В брянском Новозыбкове продавца швейных машин осудят за аферу на 7,8 млн рублей

До десяти лет лишения свободы грозит жителю Брянской области, который провернул аферу со швейным оборудованием на 7,8 миллиона рублей. Дело передали для рассмотрения в Новозыбковский районный суд, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Брянцу инкриминируют особо крупное мошенничество.

По версии следствия, предпринимательская деятельность обвиняемого была связана с производством одежды. В 2019-м он заключил договор с одной из московских организаций по продаже принадлежащего ему швейного оборудования. Причем по существенно заниженной стоимости. В последующие месяцы покупатель перевел оговоренную сумму – 7,8 миллиона рублей. Однако бизнесмен технику так и не передал. Он же отказался вернуть клиенту деньги.

- В ходе расследования швейное оборудование общей стоимостью 15 миллионов рублей изъяли, на принадлежащие фигуранту уголовного дела два автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей наложили арест, - уточняют в УМВД.

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