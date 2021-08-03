Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Брасовском районе погиб водитель мотоцикла ИЖ. Авария случилась около шести часов вечера во вторник, 3 августа, на 11-м километре дороги М-3 Украина - Холмечи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель мотоцикла ехал со стороны поселка Крупец. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Сеат Альтеа". За рулем иномарки был 82-летний пенсионер. От удара машину отбросило в кювет.

- В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля с диагнозом сотрясение головного мозга от госпитализации отказался.

Личность погибшего пока не установили. Над этим работают полицейские.